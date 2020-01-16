Юна, Доминика, Лев и Василий. Известны редкие имена в районе в 2019

Уже стало традицией, когда ЗАГС Динского района рассказывает «РВС» о данных за прошедший год. И в этот раз специалисты поделились информацией, сколько всего зарегистрировано браков и разводов, рождений и смертей, а также какие имена детей самые популярные и редкие в Динском районе.

Всего родилось 1174 ребенка. Это 593 девочки и 581 мальчик. Среди них — 10 двойняшек.

Напомним, первым в 2019 году родился мальчик, малыш весом 3 кг 550 г и ростом 52 см появился на свет 2 января в 10.40. В 2020 первым новорожденным стала девочка, она родилась 3 января.

Самые популярные имена детей, рожденных в Динском районе в 2019: Артем, Дмитрий, Александр, Владимир, София, Ксения, Алиса, Полина, Дарья и Арина.

Самые редкие: Доминика, Теона, Лилит, Эвита, Юна, Адам, Маркус, Лев, Марсель, Микаэль, Петр, Мануэль и Василий.

Зарегистрировали свой брак в прошлом году 689 пар (703 пары в 2018), развелись — 667 (632 в 2018).

Смертей за 2019 год — 1706, это на 64 меньше, чем в 2018.