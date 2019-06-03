Юные акробаты выступили на чемпионате Тимашевского района
29 и 30 мая 2019 года учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ № 1» МО Динской район приняли участие в открытом первенстве и чемпионате Тимашевского района по спортивной акробатике.
Более 280 спортсменов из 8 муниципальных образований края боролись за право подняться на высшую ступень пьедестала.
Достойно показали себя динские спортсмены:
Женские пары:
– Е. Сметанина, З. Богданова;
– А. Переседова, В. Сазонова;
– М. Петрова, А. Пластинина;
– Яцкевич М., А. Колодина.
Женская группа:
– Н. Ануфриева, С. Костенко, В. Файдыш.
Смешанная пара:
– К. Лахина, И. Федоров.
Как сообщает администрация ДЮСШ № 1, сейчас юные динские спортсмены готовятся к выступлению на краевых соревнованиях «Кубок надежд», которые будут проходить с 5 по 8 июня в Краснодаре. Пожелаем им удачи.
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