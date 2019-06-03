Юные акробаты выступили на чемпионате Тимашевского района

29 и 30 мая 2019 года учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ № 1» МО Динской район приняли участие в открытом первенстве и чемпионате Тимашевского района по спортивной акробатике.

Более 280 спортсменов из 8 муниципальных образований края боролись за право подняться на высшую ступень пьедестала.

Достойно показали себя динские спортсмены:

Женские пары:

– Е. Сметанина, З. Богданова;

– А. Переседова, В. Сазонова;

– М. Петрова, А. Пластинина;

– Яцкевич М., А. Колодина.

Женская группа:

– Н. Ануфриева, С. Костенко, В. Файдыш.

Смешанная пара:

– К. Лахина, И. Федоров.

Как сообщает администрация ДЮСШ № 1, сейчас юные динские спортсмены готовятся к выступлению на краевых соревнованиях «Кубок надежд», которые будут проходить с 5 по 8 июня в Краснодаре. Пожелаем им удачи.



