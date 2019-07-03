За 2 дня в Динском районе 2 ДТП: столкновение и опрокидывание

1 июля в 10.00 на автодороге «Калининская — Новотитаровская» водитель автомобиля ВАЗ не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом. В этот момент вторая машина поворачивала налево. В результате ДТП пострадал пассажир первого автомобиля.

На следующий день, 2 июля, в 6.30 на автодороге «М-4 "Дон" — Новотитаровская» (7 км + 840 м) водитель «Лады-Ларгус» ехал со стороны Динской. Он не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии пострадал водитель авто.