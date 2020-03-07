За 3 года в Динском районе от туберкулеза умерло 10 человек

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Врач-фтизиатр высшей категории Александр Емельянов рассказал о ситуации с этим заболеванием в Динском районе и о профилактике.

В нашем районе за последние 3 года (2017-2019) выявлено 131 новых случая заболевания туберкулезом, из них 6 детей в возрасте до 14 лет и 4 подростка в возрасте 15-17 лет.

Умерло от туберкулеза в районе за этот период 10 человек, причем 80% из них в возрасте от 35 до 54 лет.