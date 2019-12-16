За долг арестовали торговый комплекс. Владелец подал в суд

Судебные приставы-исполнители Динского района наложили арест на торговый комплекс в райценте на улице Красной, который принадлежит ООО «Прага». Последнее, как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, задолжало более 12 млн рублей.

Сейчас заведение находится на ответственном хранении. Если ООО «Прага» не погасит задолженность в предусмотренный законодательством срок, здание будет передано на реализацию, средства от которой поступят в налоговые органы для погашения долга.

Журналист «РВС» связалась с владельцами организации, чтобы узнать их позицию в данной ситуации: «Дело в том, что данная сумма налога выставлена неправомерно. Магазин закрыт с 2017 года. А долг приписывают за 2014-2016 годы. Если верить налоговой, то чистая прибыль за год составляла более 200 миллионов, хотя фактически она была в десятки раз меньше».

Владелец подал заявление в суд, обратился в прокуратуру, следственный комитет и в приемную президента. Как он рассказал «РВС», после этого ведутся разбирательства.