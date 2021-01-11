За два дня в районе произошло 13 ДТП. 9 из них во время снега

За выходные, 9-10 января, в Динском районе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция предоставила сводку. Вся информация публикуется по предварительным данным.

9 января в 14.10 на участке полевой дороги, проходящей в границах станицы Воронцовской, “Лада” столкнулась с “Маздой”. Водитель первого автомобиля не выбрал безопасную дистанцию до второго, который ехал впереди. Пострадавших нет.

В этот же день в 19.10 авария произошла в Динской. На пересечении улиц Красной и Линейной столкнулись два водителя машин ВАЗ. Причина такая же – несоблюдение безопасной дистанции до впереди движущегося автомобиля. Пострадавших нет.

В такое же время ДТП случилось и в Новотитаровской. По Широкой водитель машины “Тойота” не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и врезался в отбойник. Пострадавших нет.

10 января выпал снег. На дорогах муниципалитета произошло 9 аварий.

Примерно в 9.00 в Новотитаровской на ул. Выгонной водитель авто “Мицубиси” не предоставил преимущество в движении “Форд-Фокусу”, который двигался по главной дороге. Машины столкнулись. Пострадавших в ДТП нет.

Примерно в 10.15 в Васюринской на ул. Ставского водитель ВАЗ-21061 при движении задним ходом не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в стоящее ТС “Дэу-Нексия”. Пострадавших нет.

Примерно в 11.30 в Динской на Гоголя водитель “Ниссан-Альмеры” на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении БМВ, который двигался по главной дороге. Машины столкнулись. Пострадавших нет.

Через пару часов, примерно в 13.30, на Красной водитель авто “СсангЙонг” не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди ТС “Рено” и столкнулся с ним. Пострадавших нет.

Примерно в 14.00 в Новотитаровской на Заречной водитель “Шевроле” не справился с управлением и врезался в стоящую машину ВАЗ-21144. Пострадавших нет.

Через полчаса, примерно в 14.30, авария произошла в Пластуновской. На Красной водитель ВАЗ-2104 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении авто “Хендэ”, который двигался по главной дороге. Машины столкнулись. Пострадавших в ДТП нет.

Примерно в 15.35 на автодороге «Ст. Динская – ст. Старомышастовская» водитель “Хендэ-Соната” не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем “Хендэ”, который двигался во встречном направлении. Пострадавших нет.

Примерно в 16.30 на М-4 "Дон" недалеко от Динской на авто “Лада-Гранта” с дорожного сооружения упал снег. На машине есть повреждения, пострадавших нет.

Примерно в 19.45 в Южном водитель “Лады-Приоры” не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в железный столб. Пострадавших нет.

Примерно в 20.50 водитель ГАЗа при движении задним ходом не убедился в безопасности совершаемого маневра и столкнулся со стоящим ТС “Датсун”. Пострадавших нет.

Госавтоинспекция Динского района предупреждает: с изменением погодных условий дорожная обстановка существенно осложняется, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

"Уважаемые водители! Помните, что неблагоприятные погодные условия требуют от водителей предельной внимательности и осторожности. Всем участникам дорожного движения необходимо четко следовать правилам дорожного движения, помнить о собственной безопасности.

Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. При подъезде к пешеходному переходу сбросьте скорость, будьте предельно внимательны и осторожны, исключите опасные маневры", –призывает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.