За какие нарушения ПДД хотят повысить штрафы в 2019 году?

За какие нарушения ПДД хотят повысить штрафы в 2019 году?
Фото: car.ru

За какие нарушения ПДД хотят повысить штрафы в 2019 году?

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10 дней назад Авто новостиГазета РВСГАИГИБДДДинской районПДДРоссияРФШтрафыШтрафы 2019

Эта информация стала известна после подведения итогов заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось под председательством вице-премьера Максима Акимова 29 ноября 2018 года. Итак, автомобилисты могут выложить кругленькую сумму за нарушение целого ряда ПДД.

В частности, речь идет о следующих нарушениях:

  • превышение скорости движения;

  • остановка и стоянка в неположенных местах;

  • непредоставление преимущества в движении маршрутным транспортным средствам, автомобилям спецслужб, пешеходам или прочим участникам движения, которые пользуются преимуществом при движении;

  • а также использование поддельных или нечитаемых госномеров.

Министерству внутренних дел, столичным властям и членам вышеуказанной правкомиссии необходимо до 1 февраля следующего года сделать предложения по внесению изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Их главная цель - усиление ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

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