«За любовь и верность». Семейные пары получили медали

В День семьи, любви и верности парам, прожившим в браке много лет, вручили награды.

Первый заместитель главы администрации Динского района Юрий Клесов и глава Динского поселения Виталий Литвинов в праздничной атмосфере за чашкой чая поблагодарили супругов за достойный пример молодежи.

Медаль получили супруги Андрей Матвеевич и Анна Ильинична Запорожец. Они вместе уже 70 лет. У них три дочери, шестеро внуков и трое правнуков. Супруги являлись участниками трудового фронта в годы Великой Отечественной войны.

Леонид Викторович и Светлана Владимировна Сысоевы прожили вместе 50 лет, вырастили троих детей и помогают воспитывать троих внуков.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, медаль «За любовь и верность» вручают ежегодно 8 июля тем парам, которые прожили в браке более 25 лет и славятся крепостью семейных устоев, добившимся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшим детей достойными членами общества.

«Такие семьи должны иметь дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы или материалы, полученные за достижения в учебе, общественной, трудовой и других формах деятельности», – уточняет пресс-служба районной администрации.