За нарушение карантина в Пластуновской временно закрыли кафе (видео)

Причиной приостановления работы кафе стало то, что оно продолжало свою деятельность в период карантина, нарушив этим закон*.

“Динской районный суд вынес решение о приостановлении деятельности кафе, находящегося в станице Пластуновской, на 30 суток”, – рассказал журналисту “РВС” начальник Динского районного отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю Геннадий Козленок.

Судебные приставы сегодня, 10 апреля, опечатали кафе в рамках исполнения производства.

*ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ “Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения”.