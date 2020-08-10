За неделю число заболевших коронавирусом в районе снизилось. Сводка

ЦРБ опубликовала сводку по заболеваемости коронавирусом в Динском районе с 3 по 9 августа.

За прошедшую неделю зарегистрировано 25 новых случаев инфицирования. Это на 17 случаев меньше, чем за предыдущие семь дней. Среди них – работники различных предприятий и организаций, пенсионеры. Детей нет. Несколько заболевших вернулись после отдыха на побережье.

Всего на 10 августа COVID-19 подтвержден у 200 жителей муниципалитета. 63 пациента находятся на лечении, выздоровели 134 человека.

За 7-дневный период зарегистрирован еще один летальный исход у пациента. Смерть наступила в медицинском учреждении города Краснодара от декомпенсации многочисленных хронических заболеваний на фоне развития инфекции.

“Рекомендации по предотвращению заражения прежние – соблюдение масочного режима, обработка рук и ограничение пребывания в местах массового пребывания людей”, – напоминают в госучреждении.



