За неделю в районе у 51 человека выявлен COVID-19. Сводка ЦРБ

Обновленная информация о заболевших коронавирусом от Динской ЦРБ.

За последние семь дней инфекция подтверждена у 51 человека.

5 из них имеют регистрацию в районе, но проживают в Краснодаре.

Среди пациентов большинство (74%) лечатся на дому, к ним приезжают медицинские работники.Остальным понадобилась госпитализация.

10 заболевших контактировали с родственниками, у которых коронавирус был выявлен ранее. В этом числе 2 ребенка и 4 человека старше 65 лет.

За все время в Динском районе 365 человек, у которых обнаружен COVID-19. 224 выздоровели. 121 лечатся. 8 умерли.

“Подъем числа инфицированных вполне предсказуем. Редкие посетители магазинов сейчас используют защитную маску. Многим в период пандемии необходимо было посетить черноморское побережье, где побывали почти 2 миллиона гостей из всех регионов России. Как видно из статистики, основная часть заболевших – это трудоспособное население нашего района. Люди старших возрастных групп более ответственно относятся к соблюдению ограничительных мер и, соответственно, к своему здоровью”, – отметили медики.