За неделю в Динском районе выявлено еще 69 заболевших COVID-19
Еженедельные данные от Динской ЦРБ по заболевшим коронавирусом в районе.
Выявлено за неделю – 69 случаев инфицирования COVID-19.
Всего за весь период – 434 случая.
Продолжают лечение 176 человек. Выздоровели – 237. Умерли – 8.
13 граждан, зарегистрированных в районе, но проживающих в других муниципальных образованиях, лечатся по месту жительства.
"К сожалению, мы наблюдаем увеличение числа обращений пациентов с пневмониями, требующими госпитализации в специализированные стационары. У большей части пациентов заболевание протекает в лёгкой форме", – отмечают медики.
Комментарии
Народ сам виноват,маски не одевают,всем плевать на своё здоровье,а уж на окружающих тем более,такими темпами через месяц по 690 будет за неделю. Раз масочный режим есть,так это должен кто то контролировать!!!