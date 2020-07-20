За неделю в районе зафиксировано рекордное число инфицированных

В своем официальном аккаунте Динская ЦРБ опубликовала сводку по заболеваемости COVID-19 в муниципалитете.

На 20 июля зарегистрировано всего 107 случаев инфицирования жителей района, без учета жителей п. Южного. Прирост за неделю составил 19 человек.

“Это самый высокий показатель за весь период контроля за распространением коронавирусной инфекции. Большая часть инфицированных поступает с осложнением – коронавирусной пневмонией и госпитализируются в инфекционные отделения края. Всего 38 человек сейчас проходит лечение, 68 выздоровели. Основная причина подъема заболеваемости, по нашему мнению, это абсолютное игнорирование населением элементарных требований индивидуальной защиты в общественных местах. Если кто-то решил для себя обязательно переболеть коронавирусной инфекций, тот и дальше может не соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по защите от нее. Но гарантий того, что заболевание будет протекать в легкой форме, конечно же, нет. Да и последствия вирусной пневмонии предсказать пока трудно”, - отмечают специалисты.

В медучреждении напоминают, что пребывание пациентов в поликлиниках и посетителей в стационарах больницы без масок запрещено.