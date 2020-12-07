За неделю в районе зафиксированы еще 4 смерти от COVID. Сводка
На прошлой неделе, с 30 ноября по 6 декабря, лабораторно подтверждены 99 новых случаев коронавирусной инфекции. В настоящее время 274 человека проходят лечение в госпиталях и на дому.
За весь период вылечились 1095 человек. Из госпиталей получена информация о 4 умерших за неделю от прогрессирования хронических заболеваний на фоне коронавирусной инфекции.
"Уважаемые жители района, рекомендации Роспотребнадзора прежние: избегать посещения людных мест, обязательная обработка рук и использование масок. Основная часть больных переносит заболевание в легкой форме, не требующей обязательной госпитализации, но вместе с тем мы видим большое количество пациентов с тяжелым или осложненным течением болезни", – призвали в Динской ЦРБ.
Комментарии
Сегодня вызвали терапевта (больной с признаками ковида), так он даже осмотр проводил без маски. Вот и вся профилактика!