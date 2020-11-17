За неделю в районе зафиксировано еще 6 смертей от COVID. Сводка ЦРБ

По данным Динской ЦРБ, за прошедшие семь дней коронавирус подтвердился лабораторно у 83 человек.

С начала эпидемии всего заболевших жителей района 1081, умерли 36 (с 1 по 8 ноября было 30 человек).

466 больных сейчас лечатся, 579 выздоровели.

«Мы с вами видим, насколько увеличилось и продолжает расти число инфицированных. На этом этапе только использование защитных средств и исключение пребывания в местах скопления людей может снизить темпы распространения инфекции. Хотим обратить внимание на то, что в настоящее время увеличилось число случаев внутрисемейного заражения. Если вы в настоящее время ухаживаете за больным, проходящим лечение на дому, просим строго соблюдать правила ухода за инфицированным пациентом. Постарайтесь выделить отдельное помещение для больного, ухаживать должен только один член семьи с соблюдением всех мер предосторожности в плане обработки личных вещей заболевшего, посуды и предметов гигиены», – призывает администрация Динской ЦРБ.