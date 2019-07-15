За один день в Динском районе 2 ДТП. Пострадали двое взрослых и ребенок

12 июля в Динском районе произошло два ДТП с пострадавшими.

Так, в 8.30 в станице Динской на улице Железнодорожной водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. Мужчина получил различные повреждения: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану левого плеча.

В этот же день в Васюринской в 19.05 водитель авто «Хонда» также не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и его 7-летний пассажир получили различные травмы. Известно, что ребенок находился в автокресле.

«Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим, будьте предельно внимательными на дороге. Если в вашем автомобиле находится ребенок, используйте детские удерживающие устройства для их перевозки», – обращается главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко.