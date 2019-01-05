За один день в Динском районе произошло два пожара. Есть погибшие.

3 января в Динском районе произошло два пожара, в результате которых погибли два человека.

Первый случай произошел в Новотитаровской. Загорелся гараж, в нем в тот момент находился мужчина 1965 года рождения. Он погиб.

В этот же день в Нововеличковской загорелся частный дом. В нем находилась 88-летняя хозяйка. Спасти пенсионерку также не удалось.

«По данным фактам проводится доследственная проверка», - прокомментировал старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.