За один день в районе произошло два ДТП с детьми
30 июня в Динском районе произошло два ДТП с подростками.
Первое в 14:15 на автодороге «п.Колосистый - х.Копанской - ст.Новотитаровская».
По предварительным данным, неустановленный водитель при проезде перекрестка не уступил дорогу 13-летнему мальчику, который переходил проезжую часть дороги справа налево. Водитель, сбив человека, скрылся с места ДТП.
Несовершеннолетний пешеход пострадал, у него ушиб грудной клетки. За медицинской помощью обратился самостоятельно.
Вторая авария случилась в 17:00 в Динской.
По рассказам очевидцев, дорогу со стороны здания типографии переходили, вернее, переезжали на самокатах два мальчика.
Один пересек трассу успешно, а второго сбил автомобиль.
Мнения в собравшейся толпе звучали разные. Одни возмущались тем, что водитель не пропустил пешеходов, другие ругали мальчишек за то, что они не переходили дорогу пешком, а ехали на самокатах.
Один из мужчин, подошедших на звук удара, рассказал, что слышал слова пострадавшего в адрес водителя: "Я думал, вы меня пропустите...".
Мальчика увезла прибывшая по вызову скорая.
По данным ГИБДД, водитель «Тойота Камри» двигался по Красной со стороны ул. Школьной в сторону ул. Первомайской. При проезде перекрестка не уступил дорогу 12-летнему мальчику, который двигался на самокате по пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний, у него ушиб и ссадина поясничной области. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.
Комментарии
Мальчики на самокатах регулярно выскакивают на дорогу на полном ходу.
Не раз приходилось экстренно тормозить.
Родители, объясните своим чадам ПДД.
Не ждите, когда станет поздно.