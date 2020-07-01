За один день в районе произошло два ДТП с детьми

30 июня в Динском районе произошло два ДТП с подростками.

Первое в 14:15 на автодороге «п.Колосистый - х.Копанской - ст.Новотитаровская».

По предварительным данным, неустановленный водитель при проезде перекрестка не уступил дорогу 13-летнему мальчику, который переходил проезжую часть дороги справа налево. Водитель, сбив человека, скрылся с места ДТП.

Несовершеннолетний пешеход пострадал, у него ушиб грудной клетки. За медицинской помощью обратился самостоятельно.

Вторая авария случилась в 17:00 в Динской.

По рассказам очевидцев, дорогу со стороны здания типографии переходили, вернее, переезжали на самокатах два мальчика.

Один пересек трассу успешно, а второго сбил автомобиль.

Мнения в собравшейся толпе звучали разные. Одни возмущались тем, что водитель не пропустил пешеходов, другие ругали мальчишек за то, что они не переходили дорогу пешком, а ехали на самокатах.

Один из мужчин, подошедших на звук удара, рассказал, что слышал слова пострадавшего в адрес водителя: "Я думал, вы меня пропустите...".

Мальчика увезла прибывшая по вызову скорая.

По данным ГИБДД, водитель «Тойота Камри» двигался по Красной со стороны ул. Школьной в сторону ул. Первомайской. При проезде перекрестка не уступил дорогу 12-летнему мальчику, который двигался на самокате по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний, у него ушиб и ссадина поясничной области. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.