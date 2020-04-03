За сутки зафиксировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом

"В Краснодарском крае 17 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Восемь из них – завозные, остальные контактировали с уже заболевшими", – сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Завозные заболевшие ранее посещали страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой – Мексику, Кубу, Турцию, ОАЭ. Это жители Краснодара, Курганинска, Лабинска, Славянска-на-Кубани, Новороссийcка. По возвращении у них были взяты необходимые анализы, люди находились на самоизоляции. Все они помещены в изолированные боксы в больницах, находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимое лечение.

Остальные были выявлены в результате эпидрасследования. Люди находились в изоляции до постановки диагноза.

Возраст пациентов – от 14 до 77 лет. Из них 9 женщин и 8 мужчин. Их состояние удовлетворительное, один – в тяжелом состоянии.