3 ДТП с пострадавшими и 1 с погибшим за 3 дня в районе. Сводка ГИБДД

Госавтоинспекция Динского района поделилась сводкой. Все версии произошедшего публикуются по предварительным данным.

13 ноября в 23.30 в Динской произошло ДТП с летальным исходом. 44-летний водитель автомобиля ГАЗ ехал по улице Тельмана в сторону села Первореченского и сбил 52-летнего пешехода, который стоял посередине проезжей части дороги без цели ее перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда машины скорой медицинской помощи.

14 ноября в 3.30 авария случилась на автодороге «Калининская – Новотитаровская». Водитель авто «Ниссан-Ноут» при развороте налево не убедился в безопасности маневра и не пропустил ВАЗ, который двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ, у него телесные повреждения. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

15 ноября в 3.10 ближе к Новотитаровской произошло еще одно ДТП с участием пешехода. 36-летний водитель машины «Мерседес-Бенц» с прицепом двигался со стороны Новотитаровской в сторону автодороги М-4 «Дон» и сбил 27-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги без цели ее перехода.

В результате аварии пешеход получил телесные повреждения. Доставлен в Динскую ЦРБ.

15 ноября в 1.40 БМВ под управлением водителя 33 лет двигался со стороны Динской в сторону Пластуновской. Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Хендай-Солярис», который ехал в попутном направлении. После столкновения «Хендай» врезался в металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель «Хендая», у него телесные повреждения, переломы, ушибы. Пострадал и водитель БМВ, получил телесные повреждения, ушибы. Оба доставлены в Динскую ЦРБ.

На выходных подписчики сообщали нам еще об одной серьезной аварии. По их словам, произошла она ближе к Агроному. Однако информации у районной Госавтоинспекции по поводу нее нет. Скорее всего, участок, где случилось ДТП, относится уже к городу.

В воскресенье, 15 ноября, там столкнулись три легковые иномарки. По предварительным данным, 31-летнего водителя машины «Фольксваген-Гольф» занесло при обгоне, в результате этого он столкнулся со встречным автомобилем «Шевроле-Ланос» под управлением 74-летнего водителя. После это машина «Шевроле» врезалась в попутный «Хендай-Солярис».

В результате ДТП водитель «Шевроле-Ланос» от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель и пассажир «Фольксвагена» доставлены в больницу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, по факту ДТП проводится доследственная проверка. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, а также опрашиваются участники аварии.