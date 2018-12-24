За убийство приятеля мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы

Динским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, совершившего убийство приятеля в селе Красносельском. Судом установлено, что во время распития спиртных напитков, между мужчинами возникла ссора. В итоге, один из приятелей нанес второму несколько ударов ножом в область живота и спины, от которых последний скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление злоумышленник спрятал тело убитого за его домом и избавился от ножа. Погибшего обнаружила его сожительница.

«В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена причастность подозреваемого к совершению данного преступления. С учетом представленных прокурором суду доказательств, стороне обвинения удалось доказать его вину в совершении умышленного убийства, при том, что подсудимый в судебном заседании настаивал на том, что его действия являлись самообороной», - прокомментировал помощник прокурора Динского района Михаил Бегин.

Приговором суда мужчина направлен в места лишения свободы сроком на 7 лет.