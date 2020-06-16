За убийство в Красносельском осудили жителя Республики Коми

Суд вынес приговор ранее судимому жителю Республики Коми. Его признали виновным в совершении нескольких преступлений* и назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

«В суде установлено, что подсудимый, имея умысел на хищение денежных средств, прибыл к своему знакомому. В ходе конфликта подсудимый нанес удары ножом потерпевшему, который от полученных травм скончался на месте. После чего подсудимый похитил денежные средства и скрылся на принадлежащем потерпевшему автомобиле. Приговор вступил в законную силу», - прокомментировал помощник прокурора Динского района Денис Величко.

Напомним, 2 апреля 2019 года в колодце с коммуникациями одного из домовладений в селе Красносельском обнаружили тело 46-летнего мужчины. На теле обнаружены колото-резаные ранения в области грудной клетки и живота.

6 апреля задержали 44-летнего знакомого погибшего из Республики Коми, который в ходе допроса дал признательные показания.

Задержанный работал водителем у потерпевшего. В начале февраля 2019 года мужчина похитил около 2 миллионов рублей у работодателя и скрылся за пределы Краснодарского края. 27 марта 2019 года он приехал домой к своему знакомому в Динской район, чтобы извиниться за хищение у него денег. Между мужчинами произошел конфликт и в ходе ссоры подозреваемый нанес ножом несколько ударов в грудную клетку и живот оппонента, убив его. После этого он похитил из дома убитого 100 тысяч рублей и ювелирные украшения, а затем спрятал тело знакомого в колодце во дворе дома. После этого злоумышленник скрылся на автомобиле потерпевшего. Задержали мужчину в Москве.

*п. «б» ч. 4 ст. 158 («Кража, совершенная в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 105 («Убийство»), п. «в» ч. 3 ст. 158 («Кража, совершенная в крупном размере»), ч. 1 ст. 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).