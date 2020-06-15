За выходные выявлено 7 жителей района, заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 8246 новых случаев заболевания коронавирусом. Итого за весь период 537210 случаев. За сутки скончались 143 человека, за весь период – 7091.

В Краснодарском крае подтвердились 72 новых случая COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом достигло 5042, из них 337 детей.

В целом за весь период 3725 пациентов выздоровели и выписаны. 52 человека скончались. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 19 пациентов.

Как сообщает Динская ЦРБ, в прошедшие выходные дни у 7 жителей Динского района выявлено инфицирование коронавирусной инфекцией. Все заболевшие проходят лечение. Лица, контактировавшие с больными, обследованы, изолированы.

На 15 июня на территории района всего зарегистрировано 57 случаев инфицирования, 45 человек выздоровели.