Заберут ли у Вас водительские права из-за

На просторах Интернета иногда встречаются новости, которые на первый взгляд могут поразить своей абсурдностью. Однако, если немного разобраться в сути проблемы, то на многие вопросы находятся вполне логичные ответы.

Например, не так давно в одном федеральном издательстве была опубликована новость о водителе, которого лишили прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде. Обычная практика для страны. Загвоздка лишь в том, что водитель не употреблял алкоголь, а перед поездкой выпил препарат по типу корвалола или валосердина. Именно из-за этого лекарства в его крови был найден алкоголь, из-за чего водителя и лишили прав. Действительно ли встречаются такие случаи в практике автолюбителей?

«РВС» обратилась в ГИБДД с просьбой прояснить ситуацию на уровне закона. Там ответили, что по подобному факту лишений прав на территории Динского района не было. Когда сотрудники ГИБДД останавливают автомобиль, то при внешних признаках опьянения водителю предлагают пройти тест на выявление алкоголя по алкотестеру. В статье 12.8 КоАП РФ указано, что административная ответственность наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Если алкотестер показывает ноль, но по визуальному осмотру видно, что человек находится в состоянии опьянения, то водителю предлагают проехать в больницу и там пройти более развернутый тест. Состояние опьянения бывает наркотическим, алкогольным и иным – как раз под последним определением подразумевается опьянение после приема каких-либо лекарств.

Чтобы узнать, какие лекарства могут вызывать состояние опьянения у человека, «РВС» обратилась за комментарием к психиатру-наркологу ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗКК Екатерине Беркоз, которая прояснила некоторые положения из законодательства и какие лекарства попадают в реестр потенциально опасных.

Согласно п. 15 приказа Министерства здравоохранения РФ от 18.12.2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)», при проведении медицинского освидетельствования водителей транспортных средств медицинское заключение "установлено состояние опьянения" выносится при положительном результате повторного исследования выдыхаемого воздуха. При этом перечень наркотических и психотропных средств утвержден постановлением правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации". В основном в этот список включены наркотические вещества и их прекурсоры, оборот которых запрещен законодательно на территории РФ. Однако в него включены и некоторые психотропные препараты, которые по назначению врача любое лицо может приобрести в аптечной сети. В основном их врач выписывает на «особом» рецепте и предупреждает пациента о возможных последствиях его применения. К таким группам препаратов относятся обезболивающие, противокашлевые и другие средства, содержащие в своем составе то или иное вещество, включенное в вышеуказанный перечень.

Тем не менее водителям транспортных средств следует помнить, что, казалось бы, такие безобидные лекарства, широко распространенные в нашей стране, как корвалол, валокордин, валосердин и т. п., применяемые при заболеваниях сердца, на самом деле таковыми не являются. Эти лекарственные препараты относятся к группе седативных и снотворных средств и содержат вещество, включенное в перечень наркотических средств и психотропных веществ, - фенобарбитал. Таким образом, если при проведении медицинского освидетельствования по результатам химико-токсикологического исследования биологической жидкости лица, управляющего транспортным средством, будет выявлено данное вещество в концентрации выше допустимой, то будет вынесено заключение: "установлено состояние опьянения".

Ввиду вышесказанного водителям следует помнить, что перед применением лекарственных препаратов следует проконсультироваться со специалистами.

Также отметим, что в соответствии с п. 2.7 ПДД управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, запрещено.