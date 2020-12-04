Заболевшие COVID–19 будут получать смс о подтверждении диагноза

О нововведениях в оповещении больных рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Краевой роспотребнадзор будет получать от лабораторий информацию о подтвержденных результатах раньше поликлиник, и эту информацию сообщат человеку по смс.

До этого решения результаты приходили в поликлинику.

Как передает слова чиновника пресс-служба администрации Краснодарского края, смс будет неким уведомлением, что вирус подтвержден. Это не значит, что нужно тут же куда-то ехать, врачи сами посетят пациента и выполнят все медпроцедуры.

Роспотребнадзор уведомит и контактных лиц. Тем, кто получит сообщение о том, что он контактный, следует сократить свое перемещение. Меднаблюдение будет проводиться две недели.











