Зачем перекрывают Красную в Динской и почему не пропускают?
С введением карантина многие ощутили какие-то ограничения. В основном они связаны с передвижением по населенному пункту и краю.
Жители Динской в очередной раз интересуются, почему перекрывают улицу Красную: “Еду домой, а меня не пропускают. Почему, даже имея пропуск, мне надо объезжать?”
Журналисту “РВС” в администрации Динского района объяснили, для чего проводятся все эти мероприятия.
С 10 до 16.00 - во время “беспропуского окна” - все, кому необходимо решить неотложные дела, передвигаются беспрепятственно.
В остальное время на улице Красной стоят посты, выставляются знаки “Стоп/контроль”. Проверяется наличие спецпропуска и необходимость выезда.
Сделано это для того, чтобы избежать массового скопления людей и распространения коронавирусной инфекции.
Перемещение на транспорте вне “беспропускного окна” запрещено. Разрешен лишь пеший выход в ближайший магазин или аптеку.
Если же у вас есть пропуск и вы возвращаетесь домой с работы, то можете объехать через те улицы, которые открыты для движения: Гоголя, Садовую, Коммунальную, Комсомольскую, Октябрьскую и другие.
“Мы понимаем, что создаются определенные неудобства. Но в период карантина их не избежать. Все это делается в первую очередь для самих людей и их безопасности”, – пояснили в администрации.
Комментарии
А у меня вопрос: пос.Украинский относится к Динской. А с 10.00 до 16.00 мы мы не можем выехать. Автобуса в это время нет! У нас даже аптеки нет. Как нам жить? А району наплевать на нас.
Это Динской р-н,спокойно с 10-16 часов спокойно можете ехать!!!
Журналистам нужно проехать часов в 5..6вечера около сетевых магазинов,например магнит на пластуновской машин 20 точно увидите и много входящих и выходящих,все без масок,машины большинство без пропусков. По переулкам проедьте,дети и школьники играют,общаются по нескольку человек,на октябрьской около многоквартирных домов на детской площадке дети играют,качаются на качелях. Спрашивается зачем перекрывать красную,зарпажаются у нас только по Красной,или большие начальники ездят там и это так для галочки?Хотите слезть с карантина проверяйте везде!иначе это будет вялотекущий процесс пока половина не переболеет легко а вторая тяжело и надолго. Люди,если вы не боитесь за себя идя в магазин и не одеваете маску,то имейте хоть какую то культуру и совесть оденьте ее чтобы не заразить других,уж масок многоразовых от 50руб.
в интернет магазинах имеющих в динской пункты вывоза полно!