Зачем перекрывают Красную в Динской и почему не пропускают?

С введением карантина многие ощутили какие-то ограничения. В основном они связаны с передвижением по населенному пункту и краю.

Жители Динской в очередной раз интересуются, почему перекрывают улицу Красную: “Еду домой, а меня не пропускают. Почему, даже имея пропуск, мне надо объезжать?”

Журналисту “РВС” в администрации Динского района объяснили, для чего проводятся все эти мероприятия.

С 10 до 16.00 - во время “беспропуского окна” - все, кому необходимо решить неотложные дела, передвигаются беспрепятственно.

В остальное время на улице Красной стоят посты, выставляются знаки “Стоп/контроль”. Проверяется наличие спецпропуска и необходимость выезда.

Сделано это для того, чтобы избежать массового скопления людей и распространения коронавирусной инфекции.

Перемещение на транспорте вне “беспропускного окна” запрещено. Разрешен лишь пеший выход в ближайший магазин или аптеку.

Если же у вас есть пропуск и вы возвращаетесь домой с работы, то можете объехать через те улицы, которые открыты для движения: Гоголя, Садовую, Коммунальную, Комсомольскую, Октябрьскую и другие.

“Мы понимаем, что создаются определенные неудобства. Но в период карантина их не избежать. Все это делается в первую очередь для самих людей и их безопасности”, – пояснили в администрации.