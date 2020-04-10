Зачем в Янтарном ломают деревья?

В редакцию "РВС" обратилась обеспокоенная жительница Мичуринского сельского поселения. Она прислала видео, где, по ее словам, "варварски" уничтожают деревья в лесополосе. Действительно, на видео можно наблюдать, как спецтехника ковшом ломает стволы деревьев и сгребает их в одну кучу.

"РВС" обратилась в администрацию с вопросом, что происходит под Янтарным. Глава Мичуринского сельского поселения Вячеслав Иванов пояснил, что в данный момент хозяйства приводят в порядок свои лесополосы, так как они находятся в ведении собственников всех хозяйств. По плану сейчас идет корчевка старых деревьев, возраст которых уже 40-50 лет, далее будет высадка новых. Подобное уже наблюдалось в поселке Кочетинском, когда производилась вырубка старых диких акаций.