Задержан глава Динского района
В «Инстаграм» «РВС» несколько подписчиков прислали фотографию, на которой зафиксирован человек, похожий на главу Динского района. Он стоит лицом к машине с поднятыми руками, кисти его рук держат сотрудники в форме. Подписчики задавали вопрос: «Это глава Динского района?»
Появилась информация, что в ночь с 12 на 13 декабря 2018 года в Краснодаре сотрудниками правоохранительных органов задержан человек, похожий на главу администрации Динского района.
Как сообщил наш подписчик, в администрации района проводятся обыски. Подробности случившегося уточняются.
В администрации Динского района не стали комментировать данную ситуацию, сообщив, что глава официально в отпуске. На протяжении дня журналист пытался дозвониться в пресс-службу краевого следственного комитета и в Управление ФСБ по Краснодарскому краю специалистам по связям с общественностью, но трубку так никто не взял.
Позже появилась следующая информация в «Коммерсанте»: «Сотрудники ФСБ зафиксировали факт получения взятки главой Динского района Сергеем Пономаревым, об этом “Ъ” стало известно от источника в правоохранительных органах.
По информации “Ъ”, чиновника подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей от представителя компании-застройщика, которая возводит социальный объект. По версии следствия, глава муниципалитета обещал за определенную сумму вознаграждения ускорить получение застройщиком бюджетных средств в рамках контракта. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 290 УК РФ (получение взятки)».
Комментарии
Нравится мне дежурная формулировка в комментариях представителей администрации "находится в отпуске". Т.е. исходя из их логики он вымогал и получал взятку в "отпуске". А скорее всего отправили в отпуск задним числом, после задержания, как это всегда делается.
чудо чудо из чудес наконец-то этого коробкинского клоуна ципанули. Вернее не клоуна а дармаеда .
Это ПОВОДОК СВОЕГО РОДА. Оперативные МЕТОДЫ ВЕРБОВКИ НЕ КТО НЕ ОТМЕНЯЛ! Его поймали, написали бумажку, теперь будут его ей пугать "ты должен сделать это, ты должен сделать то (то голоса на выборы то деньги), а мы тут не причем, бумажки ты будешь подписывать" . У них это называется БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ. Теперь путь открыт, в ЗСК или в АДМИНИСТРАЦИЮ края. Они все завербованы и на каждого лежит компромат.
Разве не успел?!
ой-ё-моё...... да..... там на лице уже всё написано - что почем будет, и сколько надо давать....
Да в Нововеличковской Глебов с золотым парашютом сидел в кресле Сколько местных было достойных. Нет прислали на ........
бурные аплодисменты!!!
откуда у людей столько бреда в голове ... ты пересмотрел сериалов
Браво!!!
Когда же Кошмана повяжут?
Вот это да
Там ещё есть Савенко Юрий Николаевич зайдите на ютюб как он взятки берет съёмка была горжилхозе Краснодара и вот он зам главы динско о района после этотго! Нихера этим тварям не будет ну или будут сидеть как цапок икру жрать и смеяться над нами.систем это ,мерзкая система.во Франции бензин на 10 центов подорожал и страна дрожит,а у нас дорожает и все молчат.пенсии подняли ,все язык в жопу засунули.быдло,а не народ российский.быдло.тут побухтят и все на этом!
Сволочи у власти
Господин Ильченко, персонально, и все депутаты районного Совета, непосредственно причастные к "избранию" Пономарева главой нашего района по указке из краевой администрации, просто обязаны сдать свои мандаты и убраться в свои "Кладовые солнца", "Луч инки" и другие доходные конторы. Если бы не их подлое соглашательство, не было бы в природе и этого прискорбного события. Это с их согласия во власти нашего района окопались Савенки, Литвины, Щербнахи и прочие проходимцы. Всю эту кампашку объединяет личная алчность и продажность. Сейчас попался на взятке Пономарев, но и эти деятели не застрахованы от такой же участи. Одного поля ягодки!!
Так раз ты такой смелый покажи пример,обьяви протест правительству.
Комментарий удален администратором
Вы что, конфискацию признали неликвидной! Продажа конфиската оказывается не окупает затрат на еготоценку и хранение)))
Думаю что не все так просто.
Надо объективно во всем разобраться. Всем известно что в нашей стране так же легко подставляют не угодных. А всем известные жулики спокойно себе живут и ничего не боятся.
Динской район - большая Кущевка. Проходимцы и бездари у власти. Ни кто их не избирал.Вспомните,как нагнули "народных избранников" из местного совета. Кумовство и круговая порука.Сращивание не чистоплотного капитала и силовых структур при импотенции прокуратуры и управляемого суда.
А Пономарев -дурак, не способный даже взятку взять. Учился бы у предшественника.
Специально его заказывать не было смысла. Решает не он. Он директор фирмы "Рога и копыта".
Бывшего прокурора Сокол Романа Петровича, начальника полиции Степанченко Ярослава Владимировича и судей Костюкова А.А. и всех остальных туда же!
ВАЛЕРИЙ, МЫ ВСЕ ЗА!!!!! ТОЛЬКО КТО ИХ ПОВЯЖЕТ???? ОНИ ЖЕ ПАМЯТНИКИ ЭТОЙ ВЛАСТИ!!!!
Да уж. Про Гриценко кто нибудь помнит? Дело в ленинском суде с июля, то неявка подсудимого, то неявка свидетеля, то отложено по хз каким делам. Так и протянут еще, пока не забудется. А там глядишь и оправдают. И сидит якобы под домашним арестом. А людей, ставших пешками, в большой политической игре, под арест, а потом в места не столь отдаленные лет на 10.
Мда, опытные взяткособиратели остаются у власти, а наивного парашутиста слили похоже
Такой же как и все! На машину и дом собирал еще с пеленок... Голодал наверное.
наХалёву уже подзабыли? Теперь этот будет мелькать в заголовках.Мафия
Все эт ху-я