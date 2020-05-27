Задолженность по зарплате на предприятии. Вмешалась прокуратура

Прокуратура Динского района выявила задолженность по заработной плате перед 10 бывшими работниками ООО «Покровские продукты» на сумму свыше 580 тыс. рублей.

«В интересах работников в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов. Кроме того, прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, а юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ – административному штрафу в размере 30000 рублей», – пояснил старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов.

В результате принятых мер на предприятии полностью погашена задолженность по заработной плате. Работа в данном направлении продолжается.