Законно ли берут деньги за техобслуживание газового оборудования?

В редакцию «РВС» массово поступают вопросы от жителей Динского района о том, насколько законным является платное проведение технического обслуживания газового оборудования сотрудниками филиала 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар».

«На каком основании взимается плата? Мы же платим за газ. Почему нужно платить еще и за техническое обслуживание?» – удивляется динчанка Наталья.

«По поводу оплаты за техобслуживание газовых приборов (ст. 26 о газоснабжении в РФ «Навязывание дополнительных услуг») в постановлении правительства РФ от 21.07.2009 г. № 549 Я(пп 55-62) и ст. 16 «О защите прав потребителей» сказано, что договор можем заключить бесплатно. Как монополист неужели «Газпром» может нарушить антимонопольную политику РФ?» – негодует еще одна жительница станицы Динской.

Журналист «РВС» связался со специалистом филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар», который разъяснил, за что и в каком порядке берется плата за данные работы.

«Проведение технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования регламентировано «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденными постановлением правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» от 14.05.2013 г. № 410.

Филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар», являясь специализированной организацией, оказывает услуги по проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на территории Динского района.

Цены на услуги филиала № 1 установлены на основании прейскуранта и калькуляций, введенных в действие приказом по филиалу.

Также хочу отметить, что АО «Газпром газораспределение Краснодар» утверждены и введены в действие типовые формы договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, в которых прописаны цена договора и порядок оплаты», – сообщил журналисту «РВС» заместитель главного инженера филиала №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Рустам Алкашев.





В договоре также прописано, что техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования проводится возмездно, т. е. за дополнительную плату.





Что же входит в минимальный перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования?





1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.

3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).

4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр).

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).

6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств.

7. Разборка и смазка кранов.

8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.

9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.

10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа.

11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных газов.

12. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.

13. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.