Декабрь. Цифровые услуги нотариуса, сообщение о льготах и другие законы

Госдума РФ рассказала о нововведениях в законодательстве в декабре.

Оповещение о положенных льготах

Сейчас некоторые граждане не знают, на какие меры социальной поддержки они имеют право.

С 1 декабря все, кому они предназначены, получат уведомления о том, какие льготы им положены.

Способов выделяют пока два: через портал «Госуслуги» и по телефону.

Жалоба в случае невыплаты медработнику

Новым постановлением правительства с 1 ноября 2020 года назначена специальная социальная выплата за медицинскую помощь в диагностике и лечении коронавируса.

Если медицинский работник получил ее не полностью, несвоевременно или вовсе не получил, он имеет право подать жалобу на «Госуслугах», ее рассмотрят и проведут проверку.

Нововведение начнет действовать с 1 декабря.

Маркировка редких музыкальных инструментов для вывоза

На вывозимых на гастроли редких музыкальных инструментах, которые представляют культурную ценность, с 3 декабря будут ставить уникальные метки.

Кроме этого, чтобы получить разрешение на временный вывоз, нужно оформить на инструмент паспорт, который будет действовать 10 лет. Делает это Минкультуры России.

«Закон упростит действующую процедуру для владельцев инструментов и защитит от нелегального вывоза культурных ценностей», – говорится на официальном сайте Госдумы РФ.

Удаленные сделки с нотариусом

С 29 декабря вносятся поправки в «цифровой нотариат». Появится возможность:

дистанционных сделок с участием нескольких нотариусов (например, чтобы переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе);

удаленного свидетельствования верности перевода документа на другой язык;

передачи электронных документов физлицам и юрлицам;

принятия в депозит безналичных денежных средств;

выдачи выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др.

Если нотариус в чем-то сомневается, он может провести идентификацию клиента с помощью единой биометрической системы.

Контроль за оборотом этилового спирта

С 29 декабря незаконные поставки этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств будут пресекать.

Для этого закрепляются требования к оборудованию и к лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.

Истечение сроков

До 31 декабря работники должны подать заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Также паспорта и водительские удостоверения, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, необходимо заменить (получить) до 31 декабря.