Закрыли пожарную часть – главный вопрос итоговой сессии в Пластуновской (видео)

24 января 2019 года состоялась открытая сессия Совета депутатов Пластуновского поселения. После традиционного представления президиума и гимна приступили к повестке дня. Глава поселения Сергей Олейник отчитался о проделанной работе за 2018 год. Вначале он ознакомил присутствующих с цифрами. На территории станицы проживает более 12 тысяч населения. В местной экономике заняты 3550 человек. На территории станицы зарегистрировано 61 юрлицо и 400 индивидуальных предпринимателей. Реализация вопросов местного значения осуществляется за счет средств, поступивших в бюджет поселения. В 2018 году они составили 50 млн 600 тысяч рублей. В том числе собственных доходов – 33 млн 940 тысяч рублей. И безвозмездные поступления – 16 млн 660 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом общий объем доходов вырос на 3 %, а поступления собственных доходов увеличились на 12,3 %.

Расходная часть бюджета поселения за 2018 год составила 49 млн 240 тысяч рублей.

Отчитался глава Пластуновского поселения о ремонте плиточного покрытия в парке, о косметичеcком ремонте памятника Владимиру Ильичу Ленину, о ремонте тротуара с перильным ограждением возле школы № 6 протяженностью 140 метров. В июне был осуществлен ремонт асфальтового покрытия на улице Комсомольской от дома № 6/2 до ул. Красной и в гравийном исполнении от Красной до Ленина. Общая протяженность – 626 метров. Был выполнен гравийный ремонт улицы Ленина от Мира до реки Кочеты. На всех пешеходных переходах и основных дорогах с асфальтовым покрытием в течение года проводились работы по нанесению дорожной разметки. Произведена установка пяти светильников на улице Красной. Также в 2018 году проводилось грейдирование дорог и подсыпка ГПС. Вырубка растительности, ремонт уличного освещения, ликвидация 15 несанкционированных свалок, очистка 11-ти километров лесополос от мусора, ремонт более трех километров трубопровода по части ЖКХ и устранение аварий на водопроводных сетях – эти работы тоже проведены в 2018 году.

Из планов на ближайшее будущее Сергей Олейник озвучил подачу заявок на участие в программах по дорогам и тротуарам, грейдирование улиц, установку двух светофоров на улицах Красной и Базарной рядом с учебными заведениями. Кроме того, глава поселения планирует приобрести и установить мусорные урны, чтоб сделать станицу чище, заменить лампы уличного освещения на энергосберегающие и приобрести несколько уличных фонарей, чтоб подключать их через счетчики станичников. Такая практика в поселении существует уже несколько лет.

Сергей Олейник отметил, что в этом году дому культуры из краевого бюджета выделены 150 тысяч рублей на музыкальные инструменты. Также к Дню Победы планируется обновить баннер Бессмертного полка, который к 9 Мая вывешивают на ограду храма.

Отчитались о работе и правоохранители, работающие на территории поселения. Участковые отметили, что по их части обстановка в станице остается сложной.



