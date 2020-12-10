Замечание об отсутствии маски закончилось снятием побоев

В ночь с 9 на 10 декабря с динчанином случилась неприятная история.

По рассказу Дмитрия, он отдыхал в сауне в станице Пластуновской. Около 2 часов ночи вызвал такси и направился в город. По пути, между 12 и 14 километром на трассе М4 «Дон», остановился выйти в магазин. Внутри увидел мужчину без медицинской маски и сделал ему замечание. На что получил предложение выйти поговорить. Со слов рассказчика, беседа перешла в конфликт. Покупатель из магазина пригрозил пистолетом, а Дмитрий схватил камень и сказал, что запустит его в голову, если тот посмеет достать оружие. Затем мужчин разняли. Динчанин сел в такси и поехал дальше.

«Но белая “Приора” догнала нас и перегородила проезд. Из нее вышли трое и накинулись на меня прямо в такси. Один из них сказал: “Убивай его!” Во время борьбы я на какое-то время потерял сознание. У меня забрали деньги и банковскую карту на имя жены», – эмоционально рассказал пострадавший.

Далее Дмитрия привезли домой. Он вызвал скорую, полицию. У мужчины сняли побои. Предложили госпитализацию, но он отказался. Заявление в полицию написал. Сейчас делом занимаются органы правопорядка.

Сегодня утром карту нашли на 13 километре трассы М4 «Дон». Деньги с нее не снимали. На нее сделали денежный перевод и отправили сообщение с номером телефона того, кто ее нашел, чтобы выйти на связь и передать ее владельцу.

Вот так замечание с просьбой надеть маску закончилось снятием побоев.