Замело! Динской район расчищают от снега, но замечания остаются

В Динском районе наступила настоящая зима. Улицы заснежены, дороги тоже. Для облегчения передвижения транспорта в каждом населенном пункте ведется расчистка автодорог. Все ветки регионального значения чистит подрядчик от «Краснодаравтодор» – Дорожно-строительное управление-1 (ДСУ-1).

Итак, в станице Пластуновской расчисткой занялись с 12 ночи. Работают две единицы техники – грейдер и трактор. Подсыпают песчано-соляной смесью.

В селе Красносельском чистка проводится с 2 ночи. Работают две единицы техники: грейдер и трактор. Подсыпка – по необходимости.

Станица Старомышастовская чистит дороги в два этапа. С 5 утра – первый, в 8 – второй. Задействованы 4 единицы техники. Посыпают песчано-соляной смесью.

Село Первореченское – посыпали дороги с 12 ночи до 6.30 утра. Затем занялись уборкой кашеобразной массы. Работают 2 единицы техники – трактор с ковшом и пескоразбрасыватель.

В Агрономе с 6 утра чисткой занимаются 5 спецмашин: 3 единицы техники ООО «Агроном», грейдер ООО «Супра» и трактор Мичуринского ЖКХ. Посыпают песчано-соляной смесью.

В станице Новотитаровской с 10 вечера расчищают снег 3 единицы техники – 2 трактора с резинками и один, который посыпает. Посыпают песчано-соляной смесью.

Станица Васюринская: с 11 вечера начали чистить дороги 2 спецмашины – трактор с навесным оборудованием и грейдер. Если образуется лед, тогда будут присыпать и, возможно, задействуют еще одну единицу техники.

В станице Нововеличковской расчищают с 10 вечера. Посыпают песчано-соляной смесью.

В Южном убирают снег с раннего утра. Работает грейдер. Вечером планируют посыпать дорогу песчано-соляной смесью.

В Динской начали чистить улицы с 23.00. Работал грейдер, два трактора и экскаватор-погрузчик. А также задействованы сотрудники МКУ Динское – 12 человек.

Также краевые дороги от снега расчищает ДСУ-1. С вечера воскресенья на дорогах Динского района работают 9 единиц техники – 3 грейдера и 6 тракторов. Задействовано более 40 человек.

«Всего подготовлено для дорожных работ 46 единиц спецтехники, запасено 140 тонн реагентов, организован круглосуточный график работы экстренных служб», – рассказали в пресс-службе районной администрации.

Там же отметили: с жалобами на нерасчищенные дороги необходимо обращаться в администрации своих поселений или в службу 112.

Несмотря на то, что главы отчитывались, что работы идут полным ходом, к нам обращались с замечаниями на заснеженные дороги из станицы Пластуновской, Динской – дачи «Труд», трасса от Динской до Старомышастовской.

На фото улица Энгельса и Свободы в Динской.