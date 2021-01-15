Обмен иностранного водительского на российское. Тонкости
“Я являюсь гражданином Украины, на днях получил гражданство РФ. Обратился в ГАИ, чтобы обменять иностранные права на российские, но мне сказали, что нужно заново учиться в автошколе и получать водительское удостоверение. Мой 8-летний стаж при этом пропадет. Законно ли это? Разве они не обязаны без учебы обменять права на российские? Хотя бы после сдачи экзамена по теории”, – написал в редакцию “РВС” один из подписчиков.
В Госавтоинспекции Динского района журналисту дали разъяснения.
Что нужно для замены иностранных прав на российские?
Иностранное водительское удостоверение (ВУ) обменивается на российское по результатам проведения экзаменов: как теории, так и практики.
Нужно ли перед этим учиться в автошколе?
Решение принимается индивидуально.
Учиться не нужно, если водительские документы полностью соответствуют Венской конвенции о дорожном движении. Это международный договор, где прописаны единые положения и правила дорожного движения для нескольких стран. Украина к ним относится. Поэтому для обмена достаточно сдать экзамены.
Если даже страна входит в этот договор, но какое-то положение конвенции не соблюдено, учиться в автошколе нужно. Например, водитель пришел обменивать украинское удостоверение, а оно у него старого образца. В таком случае ему придется обновлять знания в автошколе.
Важно! Обменять водительское удостоверение иностранному гражданину можно в том регионе России, где у него действует временная регистрация. То есть, если человек временно зарегистрирован в Краснодарском крае, там он и должен обменивать.
Если у него имеются несколько категорий, экзамены он сдает по высшей. Допустим, мужчина водит как легковой, так и грузовой автомобиль. Пересдавать необходимо теорию и практику, предусмотренную для вождения грузовой машиной.
Что надо предоставить для обмена водительского удостоверения?
Следующие документы:
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- медицинское заключение;
- иностранное национальное водительское удостоверение.
Иностранное ВУ подлежит замене, только если с ним ничего не случилось.
Если оно, например, испорчено, утеряно или украдено, то обменять его невозможно. Сделать это можно только при наличии иностранного действующего водительского удостоверения.
Иностранный гражданин оплачивает государственную пошлину – 2 000 рублей.
При получении российского водительского удостоверения предыдущее возвращается его владельцу и становится недействительным.
Водительский стаж при обмене водительских удостоверений сохраняется?
Да, стаж сохраняется.
Справка
- При получении гражданства РФ гражданин может ездить по иностранным правам до окончания действия их срока, но не работать (грузоперевозки, пассажирские перевозки).
- Если гражданин из той страны, где второй национальный язык официально русский, то он может и работать с иностранным ВУ.
Если иностранный житель оформил российское гражданство, то подать заявление на обмен водительского удостоверения можно через единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Инструкция
- На стартовой странице нажимаем “Все услуги”.
- Выбираем категорию “Транспорт и вождение”.
- Нажимаем на “Получение права на управление транспортным средством”.
- Выбираем строчку “Замена водительского удостоверения при смене данных владельца, утрате или непригодности”.
- Нажимаем “Получить услугу”.
- Заполняем:
- персональные данные;
- паспортные данные;
- адрес проживания;
- причину замены ВУ;
- сведения о медицинской справке;
- категории;
- данные ВУ;
- место, где будете получать ВУ.
7. Даем согласие на обработку данных.
Госпошлина будет в таком случае меньше – 1400 рублей.
МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю напоминает, что через “Госуслуги” можно также:
- зарегистрировать автомототранспортное средство и прицеп к нему;
- получить водительское удостоверение.
Для того, чтобы воспользоваться услугами в электронном виде, необходимо:
- зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru;
- выбрать необходимую услугу;
- заполнить предложенную форму, выбрать место, дату и время обращения. По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку вашего запроса в подразделение МРЭО для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения.
- в случае положительного решения (о котором сообщит система) прибыть в подразделение к назначенному времени в выбранный день с оригиналами документов и получить услугу.
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