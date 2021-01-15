Обмен иностранного водительского на российское. Тонкости

“Я являюсь гражданином Украины, на днях получил гражданство РФ. Обратился в ГАИ, чтобы обменять иностранные права на российские, но мне сказали, что нужно заново учиться в автошколе и получать водительское удостоверение. Мой 8-летний стаж при этом пропадет. Законно ли это? Разве они не обязаны без учебы обменять права на российские? Хотя бы после сдачи экзамена по теории”, – написал в редакцию “РВС” один из подписчиков.

В Госавтоинспекции Динского района журналисту дали разъяснения.

Что нужно для замены иностранных прав на российские?

Иностранное водительское удостоверение (ВУ) обменивается на российское по результатам проведения экзаменов: как теории, так и практики.

Нужно ли перед этим учиться в автошколе?

Решение принимается индивидуально.

Учиться не нужно, если водительские документы полностью соответствуют Венской конвенции о дорожном движении. Это международный договор, где прописаны единые положения и правила дорожного движения для нескольких стран. Украина к ним относится. Поэтому для обмена достаточно сдать экзамены.

Если даже страна входит в этот договор, но какое-то положение конвенции не соблюдено, учиться в автошколе нужно. Например, водитель пришел обменивать украинское удостоверение, а оно у него старого образца. В таком случае ему придется обновлять знания в автошколе.

Важно! Обменять водительское удостоверение иностранному гражданину можно в том регионе России, где у него действует временная регистрация. То есть, если человек временно зарегистрирован в Краснодарском крае, там он и должен обменивать.

Если у него имеются несколько категорий, экзамены он сдает по высшей. Допустим, мужчина водит как легковой, так и грузовой автомобиль. Пересдавать необходимо теорию и практику, предусмотренную для вождения грузовой машиной.

Что надо предоставить для обмена водительского удостоверения?

Следующие документы:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

медицинское заключение;

иностранное национальное водительское удостоверение.

Иностранное ВУ подлежит замене, только если с ним ничего не случилось.

Если оно, например, испорчено, утеряно или украдено, то обменять его невозможно. Сделать это можно только при наличии иностранного действующего водительского удостоверения.

Иностранный гражданин оплачивает государственную пошлину – 2 000 рублей.

При получении российского водительского удостоверения предыдущее возвращается его владельцу и становится недействительным.

Водительский стаж при обмене водительских удостоверений сохраняется?

Да, стаж сохраняется.

Справка

При получении гражданства РФ гражданин может ездить по иностранным правам до окончания действия их срока, но не работать (грузоперевозки, пассажирские перевозки).

Если гражданин из той страны, где второй национальный язык официально русский, то он может и работать с иностранным ВУ.

Если иностранный житель оформил российское гражданство, то подать заявление на обмен водительского удостоверения можно через единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Инструкция

На стартовой странице нажимаем “Все услуги”. Выбираем категорию “Транспорт и вождение”. Нажимаем на “Получение права на управление транспортным средством”. Выбираем строчку “Замена водительского удостоверения при смене данных владельца, утрате или непригодности”. Нажимаем “Получить услугу”. Заполняем:

персональные данные;

паспортные данные;

адрес проживания;

причину замены ВУ;

сведения о медицинской справке;

категории;

данные ВУ;

место, где будете получать ВУ.

7. Даем согласие на обработку данных.

Госпошлина будет в таком случае меньше – 1400 рублей.

МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю напоминает, что через “Госуслуги” можно также:

зарегистрировать автомототранспортное средство и прицеп к нему;

получить водительское удостоверение.

Для того, чтобы воспользоваться услугами в электронном виде, необходимо: