Заместитель прокурора: «Ситуация с нелегальными работниками напряженная»

В последнее время все чаще стали выявляться случаи незаконной работы мигрантов на территории Динского района. «РВС» неоднократно писала о подобных рейдах.

Так, после обращения местного жителя прокуратурой Динского района 23 апреля с привлечением сотрудников органов внутренних дел в деятельности хозяйствующих субъектов проведена проверка исполнения миграционного законодательства при привлечении иностранных граждан к труду в теплицах.

Как рассказал журналисту «РВС» заместитель прокурора района Евгений Елин, по ее результатам выявлено 16 иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность без предусмотренных законодательством разрешительных документов.

По инициативе прокуратуры района в отношении указанных лиц и их работодателей составлено 32 протокола об административных правонарушениях, они привлечены к административной ответственности.

Кроме того, 8 иностранных граждан за нарушение режима пребывания, согласно статьи 18.8 КоАП РФ, привлечены к административной ответственности в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

В связи с тем, что указанные факты длительное время оставались без внимания сотрудников полиции, прокуратурой в ОМВД РФ по Динскому району внесено представление.

По результатам его рассмотрения будет решен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц отдела полиции Новотитаровского сельского поселения.

Кроме того, еще предстоит выяснить, действительно ли являются наниматели иностранных работников частными лицами (как они указали), а не индивидуальными предпринимателями (которые приравниваются к юридическим лицам), ведь размер штрафа существенно разнится и, возможно, отягощается уклонением от уплаты налогов. Для этого будет проведена дополнительная проверка.

«В Динском районе остро стоит вопрос с незаконными мигрантами. Это связано с тем, что край является аграрным, соответственно, много теплиц и нужна количественная рабочая сила. Для экономии средств недобросовестные работодатели нанимают иностранцев, официально не оформляя», – рассказал Евгений Елин.

Чаще всего незаконные работники – это граждане Таджикистана, Узбекистана, чуть реже – Украины.

Также заместитель прокурора отметил, что сфера надзора за исполнением миграционного законодательства находится на постоянном контроле прокуратуры района.