Замначальника краевого ГУ МВД провел прием граждан в Динской

Заместитель начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю – начальник тыла генерал-майор полиции Вячеслав Болгов провел выездной прием граждан в Отделе МВД России по Динскому району. Рассказать о своих проблемах, получить совет и поддержку со стороны полиции пришли четверо жителей района.

Заместитель начальника краевого главка выслушал каждого обратившегося, обозначил пути решения проблемных вопросов, дал конкретные поручения руководителям подразделений Отдела. На приеме граждан также присутствовал начальник Отдела МВД России по Динскому району полковник полиции Ярослав Степаненко.

Личные приемы руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводятся на регулярной основе. Подробнее о графике приема вы можете узнать на официальном сайте краевого главка в разделе «Для граждан».

Пресс-служба Отдела МВД России

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