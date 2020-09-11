Запах газа обеспокоил жителей района. Причина до сих пор неизвестна

Запах газа обеспокоил жителей района. Причина до сих пор неизвестна

Запах газа обеспокоил жителей района. Причина до сих пор неизвестна

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19 часов назад АгрономГаз в АгрономеГаз в ДинскойГаз в Динском районеГазета РВСДинскаяДинской районЗапах газа в АгрономеНовости Динского районаСильный запах газа в ДинскойУтечка газа в Динской

Вчера вечером, 10 сентября, динчане стали массово писать в инстаграм "РВС" о сильном запахе газа в Динской.

Сообщения поступали от подписчиков, которые находились в районе консервного завода, стадиона, железнодорожного вокзала. Жалобы были также с улиц Садовой, Комсомольской и Железнодорожной.

Позже в комментариях объявились и жители Агронома. К ним этот запах тоже дошел.

Неофициальный анонимный источник “РВС” сообщил журналисту, что, скорее всего, произошла утечка из вагон-цистерны во время движения состава. Именно по этой причине позже запах распространился до Агронома и Лориса.

От него стало известно также, что приборы тогда показывали естественный фон по углеводородам, то есть превышения нормы газа в воздухе не было.

Однако читатели утверждали обратное. Они отмечали, что если бы это было нормой, то не возникало бы головокружения, ощущения удушья и тошноты. В качестве доказательства публикуем некоторые комментарии. 

nataliayveligura: В районе ж/д вокзала и заправки очень сильный удушающий запах газа. Сейчас уже 22.02. В доме тоже очень тяжело дышать. Что это такое?

varankin_mikhail: В районе 20.00 на всем протяжении пути от заправки “Роснефть” до элеватора была очень сильная вонь от газа. Я открыл дверь дома через пару часов, было ощущение, что случился прорыв газа в доме, появились слезоточивость, головная боль, дезориентация. Как же так получается, что замеры в норме?

_valeriia_smirnova_: У нас в Агрономе возле дома так воняет газом, что соседи прибежали, думали, мы угорим.

lud_mila18: В Агрономе запах ужасный! Где оповещение, где сирены? Мы ходили, искали утечку, если бы предупредили вовремя, все зашли бы домой, а то вся улица надышалась, в доме дышать нечем! Беспорядок!

kalinina_marina_toys: В Агрономе в районе ж/д вокзала (ул. Вокзальная) тоже невыносимо дышать. На вызов 112 газовая служба для проверки так и не приехала, это нормально? Оператор самостоятельно через телефонную трубку определяет, что все в норме. Никаких мер по проверке, устранению не произвели, кому и куда направлять жалобу?

nadyxagonharova: Нам с детьми пришлось вообще уехать из дома, так как очень сильный запах. Дети жалуются на головные боли. И закрытые окна не помогают!

grebennikova826: Необходимо проверить все источники потенциального запаха, все предприятия и заправки. По горячим следам.

ptitsa.feniks347: Мы в это время ехали из Васюринской до района сахарного завода в Динской. Всю дорогу принюхивались, не могли понять, в чем дело, потому как запах был действительно очень ярко выраженный.

n_e_l_y_a._: Да уж... Мало нам амброзии, еще "газку нюхните"! Для астматиков это вообще жесть! Сейчас кружится голова, подташнивает, в горле першит. Боюсь приступа, надеюсь, лекарства помогут и не придется вызывать скорую... Почти 2 часа газовая атака была. На улицу выйти невозможно, в помещении тоже дышать тяжело!

Прочитать все комментарии можно под публикацией "Динчане массово сообщают о запахе газа в районе ж/д вокзала"

Сегодня, 11 сентября, журналист обратилась в отдел по делам ГО и ЧС администрации Динского района.

Там сказали, что ответов на устные запросы не дают.

“РВС” отправила официальное письмо с просьбой прокомментировать причину сильного запаха в районе, рассказать о путях решения проблемы и принятых мерах, которые в дальнейшем не позволят допустить такой ситуации.

Комментарии

Гость
Гость 14 часов назад

Динская превращается в какой то экологический отстойник,то газом пахнет,то по ночам вонь от горящей органики,то пластиком воняет, что с нашими легкими от такого воздуха будет? ...

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Пушкин
Пушкин 1 час назад

Еще вонь идет с фикалках сахззавода!! Почти каждую ночь стоит вонь,нахрен мне нужен такой сахар,если в доме окно не открыть???

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