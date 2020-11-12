Запрет на корпоративы и банкеты. Ответы на главные вопросы

Запрет на проведение новогодних корпоративов и банкетов вызвал у людей бурную реакцию.

На волнующие вопросы жителей Динского района по этой теме журналисту «РВС» ответили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

– Читатели не раз спрашивали о документе, который регулирует данный запрет. Некоторые кафе продолжают запись на новогодние корпоративы, поясняя, что конкретного постановления по этому поводу у них нет…

– ...Значит, плохо отработали органы местного самоуправления, которым было направлено письмо, плохо разъяснили.

Специального, свежего, дополнительного указа о том, что запрещаются корпоративы и банкеты, нет. Есть постановление № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в котором написано:

«Временно приостановить проведение на территории Краснодарского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан».

Этот документ работает в совокупности с постановлением № 6 главного санитарного врача края «О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах», где указывается:

«Приостановить проведение спортивных, культурных и иных мероприятий на объектах и в организациях вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности».

Да, там есть исключения, но досуговые и развлекательные мероприятия к ним не относятся.

Что такое банкет или корпоратив? Это мероприятие, которое приурочено к какому-то событию или имеет какую-то тему. Организуется в предприятии общественного питания, где готовят, а потом потребляют блюда. К этому еще добавляется дополнительная услуга – досугово-развлекательная, люди будут вставать, танцевать, соприкасаться в замкнутом помещении в течение длительного времени.

В крае есть кафе и рестораны, которые ежегодно проводят новогодние корпоративы каждый день за последние недели до Нового года. Мы, естественно, ожидаем, что такое будет и в этот раз.

В связи с тем, что ухудшается эпидемиологическая обстановка, а такие мероприятия учащаются, принято решение о том, чтобы еще раз НАПОМНИТЬ руководителям о существовании такого запрета во время режима повышенной готовности.

Мы предупреждаем, если эти требования не будут соблюдаться, соответствующие структуры примут меры. Правительство уже настаивает на том, чтобы субъекты жестче работали с нарушителями.

– То есть по факту свадьбы, например, сейчас тоже запрещены?

– Да, любое банкетное мероприятие, которое включает в себя факторы, указанные ранее, запрещено.

Предновогодние корпоративы еще отличаются тем, что проводятся часто и густо, поэтому на них сделан акцент.

Требование о запрете носит обязательный характер, не рекомендательный. Есть статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности», которая наказывает за нарушения требований, действующих в рамках режима. К ним относится и запрет на досуговые, развлекательные мероприятия на территории Краснодарского края.

В каждом районе уже мониторят, выявляют нарушения, штрафуют тех, кто не выполняет требования, отправляют материалы в суд. Работа активизировалась.

– Многие люди планируют новогодние праздники отмечать в отелях, гостиницах. Там уже забронировали не только номера, но и столы в банкетных залах…

– До отелей тоже доведена точно такая же информация. Это ответственность каждого руководителя организации. Он принимает решение.

Если решит, что надо проводить, а потом в процессе проверки это выяснится, будет штраф. По линии Роспотребнадзора есть также наказание, которое приостанавливает деятельность заведения до 90 суток.

Наша задача сейчас – предупредить руководителей о том, что существует норма, что ее необходимо выполнять, а за неисполнение существует наказание.

В связи с тем, что ухудшается эпидобстановка, ужесточаются меры. В одно время вообще закрывали различные объекты, никто же не хочет, чтобы это еще раз произошло. Чтобы этого не было, нужно выполнять то, что есть сейчас.

В ведомстве отметили, что сегодня состоится заседание краевого оперштаба. Возможно, там будет дополнительная информация, а пока напомним о двух правовых статьях.

Статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Штраф:

для граждан – от 1 до 30 тыс.,

для должностных лиц – от 10 до 50 тыс.,

для ИП – от 30 до 50 тыс.,

для юридических лиц – от 100 до 300 тыс.

Статья 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Штраф:

для граждан – от 15 до 40 тыс.,

для должностных лиц – от 50 до 150 тыс.,

для ИП – от 50 до 150 тыс.,

для юридических лиц – от 200 до 500 тыс.

Журналист «РВС» связалась с районным оперштабом. Там рассказали, что сейчас предупреждают всех руководителей. Предварительно и во время корпоративов будут активно работать рейдовые группы из сотрудников администрации и полиции. Следить будут как местные, так и районные власти. Мониторить планируют всеми способами: как лично посещать объекты, так и отслеживать в социальных сетях.

В Динском районе действует горячая линия по вопросам деятельности объектов торговли и общественного питания в период распространения коронавирусной инфекции 8(86162)6-23-24.

На вопросы жителей в рабочее время отвечают специалисты управления промышленности, потребительской сферы, малого и среднего бизнеса.

Возобновила свою деятельность и краевая горячая линия 8-938-501-45-45, которая работает в круглосуточном режиме.