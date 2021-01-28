Заседание оперштаба. Очередные послабления в Краснодарском крае

Заседание оперштаба. Очередные послабления в Краснодарском крае
Фото: https://t.me/kondratyevvi

Заседание оперштаба. Очередные послабления в Краснодарском крае

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4 часа назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОперштаб Краснодарский крайПослабления Краснодарский крайРабота кинотеатров Кубань

28 января прошло заседание краевого оперштаба по коронавирусу. На нем было решено сделать ряд послаблений:

  • возобновить конгрессно-выставочную деятельность в регионе;
  • увеличить с 15 до 30 % заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах.

Обязательное условие – соблюдение всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции.

О вакцинации

В край уже поступило около 40 тысяч доз. Следующая партия ожидается в выходные. 

На заседании отметили, что некоторым жителям станиц и хуторов приходится ездить на прививку в районные центры. Для пожилых это особенно проблематично.

Губернатор поручил министру здравоохранения разработать схему организованного подвоза людей в пункты вакцинации. Также Вениамин Кондратьев подчеркнул - среди населения востребованы мобильные пункты вакцинации и их количество нужно увеличить.

Комментарии

Коронавирус
Коронавирус 2 часа назад

Как в Москве-Послабления,так сразу и к нас!!

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