Фото: https://t.me/kondratyevvi
Заседание оперштаба. Очередные послабления в Краснодарском крае
28 января прошло заседание краевого оперштаба по коронавирусу. На нем было решено сделать ряд послаблений:
- возобновить конгрессно-выставочную деятельность в регионе;
- увеличить с 15 до 30 % заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах.
Обязательное условие – соблюдение всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции.
О вакцинации
В край уже поступило около 40 тысяч доз. Следующая партия ожидается в выходные.
На заседании отметили, что некоторым жителям станиц и хуторов приходится ездить на прививку в районные центры. Для пожилых это особенно проблематично.
Губернатор поручил министру здравоохранения разработать схему организованного подвоза людей в пункты вакцинации. Также Вениамин Кондратьев подчеркнул - среди населения востребованы мобильные пункты вакцинации и их количество нужно увеличить.
Комментарии
Как в Москве-Послабления,так сразу и к нас!!