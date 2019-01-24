Защитнику Деда Мороза отказали в возбуждении уголовного дела

Напомним, в редакцию «РВС» обратился житель Новотитаровской Владимир. В канун Нового года на его друга Деда Мороза напала некая компания молодых людей. Конфликт между оппонентами был исчерпан. А вот Владимиру, вступившему на защиту товарища, слегка перепало. Мужчина снял побои и обратился в полицию.

Как пояснили в ОМВД России по Динскому району, по заявлению гражданина В., в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 158, 116, 167 УПК РФ, о чем он был уведомлен письменно. Выделены административные материалы проверки по ст. 6.1.1 КоАП РФ, а также ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

По факту повреждения имущества гражданину В. рекомендовано обратиться в суд с целью урегулирования гражданско-правовых отношений.