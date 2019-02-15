Заслуженные награды привез из Сочи цирковой коллектив

С 25 по 29 января 2019 года в «АкваЛоо» города Сочи проходил V международный конкурс лауреатов хореографии и циркового искусства X Dance. В нем приняли участие воспитанники образцового циркового коллектива «Серпантин» из поселка Украинского. Девочки выступили достойно и получили заслуженные награды. Анна Лысоконева, Анна Капиченко, Елизавета Нор, Дарина Бондарева и Варвара Федорова стали лауреатами первой степени. София Патрина – лауреат второй степени. Валерия Чёрная и Арина Настусенко – лауреаты третей степени.

Девочки также получили сертификат на участие в международном конкурсе дарований «Звездный Сочи», который пройдет с 21 по 24 апреля в Сочи.

За свои достижения воспитанники «Серпантина» благодарят своего тренера Наталью Снитко и жителей поселка Украинского, которые всегда поддерживают коллектив и верят в победы.

За спонсорскую помощь в виде финансовой поддержки коллектив благодарит ООО «Зеленая дорога» и ее руководителя Владислава Пелихова.









Сейчас образцовый цирковой коллектив «Серпантин» из поселка Украинского ищет спонсоров для поездки на фестивали в Сочи. В коллективе есть талантливые детки из семей, которым эти поездки не по карману, По этой причине «Серпантин» не может представить на конкурс коллективные номера, и в поездки везут только сольные за счет родительских средств.







