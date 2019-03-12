Заводы в Пластуновской не построят. Но чего боятся станичники?

На инвестиционном форуме в Сочи, который проходил с 13 по 15 февраля 2019 года, представители от Динского района подписали соглашение с инвестором ООО «ПК ФЕРРАТЕК» на строительство металлургического комплекса в станице Пластуновской. Общий объём инвестиций – 100 млн рублей, срок реализации проекта – до 2025 года.

Должны были появиться 30 новых рабочих мест.

Протест пластуновцев

И все вроде бы чин чином, но местные жители не оценили перспективу жить рядом с таким «соседом» и начали активно рассылать в мессенджерах сообщение о том, что нельзя допустить строительства завода:

«Уважаемые жители станицы Пластуновской! Информируем вас о том, что в нашей станице рядом с объездной дорогой на улице Степной планируют построить завод по переработке лома и алюминиевых сплавов, завод по производству жирных кислот, а также предприятие по утилизации и переработке изношенных автомобильных шин и производству травмобезопасного резинового покрытия для спортивных площадок. Мы протестуем против постройки этих заводов. Мы знаем, что это крайне неблагоприятно скажется на состоянии окружающей среды и нанесет непоправимый ущерб здоровью настоящего и будущего поколения! Заводы планируется построить в непосредственной близости от места проживания людей. Все эти люди будут проживать в непосредственной близости в радиусе 0-10 километров от завода. Сама станица имеет форму чаши, при сильных ветрах опасные канцерогены затронут всю нашу станицу.

Уважаемые жители станицы, если мы допустим, строительство завода по утилизации и переработке изношенных автомобильных шин, он нанесет вред здоровью и здоровью наших детей. Как результат – высотоксичные выбросы в окружающую среду, в первую очередь диоксины и полициклимические ароматические углеводороды – сильнейшее канцерогены и мутогены. Мы знаем, что вне зависимости от того, какие фильтры будут применяться на заводах, вред неминуем! Это доказывает статистика – в радиусе десятков километров от завода выявляется загрязнение окружающей среды и ухудшение здоровья населения. У людей, проживающих на расстоянии нескольких километров от заводов, выявляется 1,5-6-кратное увеличение заболеваемости раком, при этом дети более восприимчивы, чем взрослые.

Сможем ли мы в случае строительства рядом с нашими домами заводов быть уверены, каким воздухом мы дышим? Будут ли перед нами отчитываться о наличии в воздухе экотоксических веществ? Если заводы начнут работу, чистого воздуха в станице не будет! Мы хотим жить и дышать в нашей станице полной полной грудью! Мы не хотим больных детей и болеть сами! Уважаемые жители станицы Пластуновской, не оставайтесь равнодушными! Давайте все вместе всеми силами не допустим строительства!»

Кроме того, пластуновцы обращались и в редакцию «РВС» с этой проблемой.

Ответ администрации Динского района

На основе опасения людей за свое здоровье и экологическую обстановку журналист направил официальный запрос в администрацию Динского района, в котором попросил разъяснить, будут ли соблюдены нормы экологической безопасности и не превысит ли количество выбросов допустимых значений.

Ответ на запрос мы получили, когда уже стало известно, что инвестор отказался от строительства этих заводов.

«Планируемые инвестиционные проекты по строительству металлургического комплекса, расширению предприятия по производству жирных кислот, переработке автомобильных шин и производству спортивных покрытий не будут размещены на планируемой территории в станице Пластуновской на улице Казачьей. Инвестор ООО «Ферратек» изменил свои намерения по использованию земельного участка, приобретенного в аренду на торгах», – ответили «РВС».

Подписан документ начальником управления экономического развития и инвестиций администрации Динского района Андреем Даньяровым.

Но сейчас пластуновцы снова не спокойны и опять обращаются в «РВС» уже с другой головной болью.

«Дело в том, что участок по-прежнему остается в аренде у ПК «Ферратек»: компания выиграла конкурс на право аренды на 7 лет. Как пояснил Андрей Даньяров, эта территория, вероятнее всего, будет использоваться в качестве склада. Возникают новые вопросы: что именно там планируется складировать – сырье или уже переработанные материалы? Учитывая специфику деятельности компании, нельзя исключать, что площадка фактически превратится в полигон для хранения бытовых и промышленных отходов, в том числе – опасных, с содержанием ртути и свинца. Это также вряд ли положительно скажется на экологической обстановке. Следовательно, бой не окончен, и станичникам по-прежнему нужно быть готовыми к активным действиям», – рассказывают жители станицы Пластуновской.

Журналист связался с директором ООО «ПК Ферратек» Константином Кармановым, чтобы узнать, что же будет располагаться на участке, который находится у предприятия в аренде:

«Пока никаких планов нет. Но строительства заводов там не будет».

Как будут развиваться дальнейшие события, можно только догадываться. Но «РВС» будет внимательно следить за ходом данного дела и держать своих читателей в курсе происходящего.