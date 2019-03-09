Заявить о налоговой льготе необходимо до 1 апреля

Гражданам, претендующим на получение налоговых льгот по имущественным налогам, необходимо представить в любой налоговый орган соответствующее заявление с приложением документов-оснований, подтверждающих право на льготу (к примеру, копию пенсионного удостоверения, справки инвалидности и т.п.). Также можно направить такие документы через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Как сообщает администрация Динского района, заявить о льготе необходимо до 1 апреля 2019 года. Если льготы по имущественным налогам были заявлены ранее и срок действия документов, на основании которых они заявлены, не истек, то повторное обращение в налоговый орган не требуется.

Информацию об установленных льготах по имущественным налогам, установленным в конкретном муниципальном образовании, можно узнать на сайте ФНС России, при помощи интернет-сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

Согласно действующему законодательству использование налоговых льгот является правом налогоплательщика и носит заявительный характер (ст.21 НК РФ).