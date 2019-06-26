Жара не даёт заниматься рисованием детям в школе №1

Вчера, 25 июня, в редакцию «РВС» обратился динчанин, он рассказал, что его ребенок занимается в кружке рисования на базе школы № 1.

По его словам , дети находятся в небольшом кабинете, в котором всего одно окно, от чего в помещении жарко и душно, тем более когда за бортом довольно высокая температура.

«Неужели сложно обеспечить кабинет кондиционером?» - недоумевает родитель.

С этим вопросом мы обратились к директору школы № 1 Лилии Булатовой.

По ее словам, пока средств на приобретение сплит-системы нет, вдобавок ко всему в школе старая проводка, что значительно усугубляет ситуацию. Поэтому пока про установку оборудования не может быть и речи.

Напомним, что школа уже не первый год сотрудничает с ЦВР, раньше дети тоже занимались в летний период рисованием в этом кабинете.

Гоарик Карапетян