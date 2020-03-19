Женщина сбила мальчика и скрылась с места ДТП

17 марта примерно в 17:30 в Новотитаровской произошло ДТП.



По предварительным данным пресс-службы ГИБДД Динского района, водитель автомобиля Лада Гранта двигалась по ул. Заречной. Не выбрав безопасную скорость движения, она сбила 8-летнего мальчика, который шел по краю тротуара, но, оступившись, оказался на проезжей части. От удара ребенок упал, а нога попал под колесо автомобиля.



Женщина скрылась с места аварии, но была установлена в результате оперативно-розыскных мероприятий.



В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход,у него ушиб правой ступни, госпитализирован в Динскую ЦРБ.

"Уважаемые водители! Помните о безопасности юных участников дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим. Будьте предельно внимательны и осторожны, уступайте дорогу пешеходам на пешеходных переходах", - призвал заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.