Женя будет рад игрушке от Деда Мороза. У семьи есть еще одна мечта

Евгений Беляк стал четвертым участником традиционной новогодней акции «РВС».

О малыше мы уже рассказывали ранее. Ему 4 года, у него ДЦП, спастический тетрапарез, задержка моторного и речевого развития.

Беременность у мамы Виктории протекала отлично, УЗИ, анализы и все остальные показатели были в норме. Роды случились тяжелыми, врачи не оказали помощь вовремя, из-за чего ребенок остался инвалидом. После рождения мальчик еще 2 месяца провел в больнице.

«Узнали, что поставят диагноз ДЦП в 10 месяцев, у Жени замечены задержки в развитии ещё в 3 месяца, поздно начал держать голову, ползать, сидеть, как это положено здоровым малышам. Мы лечились с рождения, различные препараты, таблетки, уколы, ездили по врачам, но все тщетно, в год поставили диагноз ДЦП», – рассказала Виктория.

По ее словам, врачи объясняют это тем, что во время родов была сильная гипоксия, из-за этого пострадали и погибли некоторые клетки мозга.

Мама Вика отметила, медики замечают, что у Жени очень умные и осознанные глаза, у него есть стремление к здоровой жизни и заинтересованность в занятиях. Он частично понимает обращенную к нему речь, умеет выражать эмоции, узнает родных и близких.

Если заниматься здоровьем регулярно, есть надежда, что Женя сможет стать более самостоятельным в будущем.

Характер малыша, как пояснила Виктория, зависит от настроения. В основном он спокойный мальчик, но если что-то идет не так, как ему нравится, начинает капризничать.

«Например, если включить не тот канал на телевизоре, не ту музыку, если не взять его на руки или когда просто скучно… В общем, нравится ему внимание. Еще любит проводить время с семьей: когда с ним играют, носят на руках; смотреть мультики, гулять, слушать музыку. С игрушками не играет, так как тяжело удерживать их в руках, может только наблюдать за ними», – поделилась она.

Самые любимые мультики Евгения – «Три кота», «Деревяшки», «Буренка Даша». Из песен слушает только современные, у родителей есть даже отдельная папка с музыкой, если включить старые или, например, что-то из классики, будет капризничать.

Женечка любит других деток, всегда на них смотрит, улыбается им, особенно когда те проявляют к нему интерес и разговаривают с ним.

Лучшим подарком от Деда Мороза и Снегурочки для Женечки станет развивающая музыкальная игрушка либо что-то связанное с героями из мультиков «Три кота» или «Деревяшки».

У семьи Беляк есть еще одна мечта. Курс реабилитации в центре «Благодар», где будут проходить занятия с упором на гашение патологических рефлексов, которые мешают Жене в жизни. Будет работа с мышечными деформациями, развитие базовых сенсорных функций и многое другое. Подробно можно прочесть на странице @viktoriabelyak_.

Общая сумма к сбору – 107 тыс. 200 руб. Но осталось всего 50 тыс. Реабилитация начнется уже в понедельник, 16 ноября.

Если вы хотите подарить Женечке игрушку, свяжитесь с редакцией по телефону 8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к ним в гости и поздравят с Новым годом.

Исполнить мечту семьи можно, сделав любой посильный перевод на карту маме Вике: 5469 3002 9858 48 11 (Виктория Александровна Б.).

Если хотите поучаствовать в акции, звоните по тому же номеру. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от "РВС" и Деда Мороза»:

героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;

лимит средств на подарок – 3 тысячи рублей;

если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией по телефону 8 (900) 255-22-22.

Будьте готовы, что вас будут фотографировать и задавать вопросы.

Мы хотим побольше рассказать о наших героях.