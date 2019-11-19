В одном из многоквартирных домов на Гоголя в Динской в основном проживают пенсионеры. В конце октября туда приехали специалисты из газовой службы, чтобы провести плановую проверку. Но вместо 500 рублей, как раньше, за годовой осмотр они запросили 3200. Об этом рассказала журналистам «РВС» одна из жительниц многоэтажки. Откуда такая стоимость, никто не понимает.

Обратившаяся рассказала, как делали осмотр у ее соседки.

«Впустила их. Они зашли, она им говорит: «Вот у меня конфорка слабо горит, что-нибудь надо сделать». Специалисты посмотрели и сказали: «Это нужно заново заказывать ремонт». Они просто смотрят, но ничего не делают. Один из них только открыл дверцу котла, попросил пылесос и убрал таким образом пыль. На этом все», - пояснила она.

Женщина рассказала, что после этого жильцы дома обращались в АО «Газпром газораспределение Краснодар». Там пересчитали, сказали, что необходимо платить 2800 рублей. Связано это с выходом нового закона. В тот день многие газовиков не впустили в квартиры, после чего им пришли акты, в которых уведомили, что повторная проверка состоится через несколько недель и заказчики должны пропустить специалистов к оборудованию.

Динчанка рассказала, что они ничего не заказывали, но уточнила, что договор на годовой осмотр у них есть, они заключали его в прошлом году. А в нем сказано, что за проверку они платят 500 рублей, а сейчас - более двух тысяч.

Журналист «РВС» обратилась в филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динской, нам ответили насчет данного дома. Проверка действительно там проводилась. Жильцы заблаговременно были об этом уведомлены: для них размещали объявления и информировали старшего дома.

В райгазе подтвердили тот факт, что многие специалистов не пустили. Так, из 12 квартир газовое обслуживание проведено только в одной.

Цена за услугу в той квартире высчитывалась согласно приказу*, который был утвержден 8 июля этого года.

В ходе проверки в стоимость обслуживания газового оборудования вошло следующее:

котел с атмосферной (вентиляторной) горелкой мощностью до 30 кВТ (с бойлером и без бойлера) – 2244 рубля;

техническое обслуживание газовой плиты (ПГ-2, ПГ-4) – 391,22 рубля;

техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки – 73,55 рубля.

Там так же ответили, что, кроме приказа, жильцы многоквартирного дома оплачивают работы по техническому обслуживанию газового оборудования, которые регламентируются постановлением правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410.

Обращений на перерасчет стоимости услуг по техническому обслуживанию от них не поступало.

* - приказ от 8 июля 2019 года № 214 "Об утверждении прейскуранта цен АО "Газпром газораспределение Краснодар" на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".