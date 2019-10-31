Житель Динского района обманом «прикарманил» 340 тысяч рублей
По версии следствия, потерпевший, являясь директором одной из местных автомобильных компаний в Северском районе, попросил своего 35-летнего знакомого из Динского района транспортировать нефтепродукты.
Мужчина согласился перевезти принадлежащее заявителю топливо, объемом более 10 300 литров, при этом нашел покупателя и договорился о продаже указанного груза.
Обманутый покупатель перевел на банковский счет обвиняемого 340 тысяч рублей, погрузил нефтепродукты потерпевшего в свое транспортное средство и перевез их на территорию принадлежащей ему базы. Сумма ущерба составила свыше 380 тысяч рублей.
После безуспешных попыток вернуть похищенное топливо или деньги, директор предприятия обратился за помощью в полицию.
Установлено, что вырученные от сделки деньги злоумышленник потратил на личные нужды.
Расследование уголовного дела о мошенничестве завершено.
Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
На период предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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