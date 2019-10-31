Житель Динского района обманом «прикарманил» 340 тысяч рублей

По версии следствия, потерпевший, являясь директором одной из местных автомобильных компаний в Северском районе, попросил своего 35-летнего знакомого из Динского района транспортировать нефтепродукты.

Мужчина согласился перевезти принадлежащее заявителю топливо, объемом более 10 300 литров, при этом нашел покупателя и договорился о продаже указанного груза.

Обманутый покупатель перевел на банковский счет обвиняемого 340 тысяч рублей, погрузил нефтепродукты потерпевшего в свое транспортное средство и перевез их на территорию принадлежащей ему базы. Сумма ущерба составила свыше 380 тысяч рублей.

После безуспешных попыток вернуть похищенное топливо или деньги, директор предприятия обратился за помощью в полицию.

Установлено, что вырученные от сделки деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

Расследование уголовного дела о мошенничестве завершено.

Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На период предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.