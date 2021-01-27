Житель Новотитаровской дал взятку сотруднику ДПС. Итог – уголовное дело

Сотрудники ДПС остановили непристегнутого ремнем безопасности водителя и заподозрили, что он пьян. Чтобы продолжить свой путь и выйти сухим из воды, мужчина начал предлагать взятку, но лишь усугубил свое положение.

Подробнее рассказал следователь Дмитрий Щепановский.

В конце декабря представители ДПС выехали на плановое патрулирование в Новотитаровскую, остановились недалеко от железнодорожного переезда на улице Луначарского. Увидели водителя, который ехал за рулем с непристегнутым ремнем безопасности, и остановили его. В процессе общения было установлено, что мужчина по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Однако проходить освидетельствование отказался. Были составлены два протокола об административных правонарушениях: за то, что был не пристегнут (ст. 12.6 КоАП РФ), и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Чтобы избежать административной ответственности, сотрудникам ДПС водитель предложил взятку – 15000 рублей.

Правоохранители разъяснили мужчине, что это взятка должностному лицу и за нее предусмотрена уголовная ответственность, но водитель настаивал на своем. Этот факт подтверждают аудио- и видеозаписи.

Для проверки на место вызвали дежурного следователя.

22 января 2021 года следственный отдел по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении жителя станицы Новотитаровской, который дал взятку сотруднику ДПС.

После этого житель Новотитаровской признал вину в совершенном преступлении. Однако уголовного наказания уже все равно не избежать.

Следователь Дмитрий Щепановский напоминает, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность по ст. 291 УК РФ. Данные действия могут повлечь довольно тяжкое наказание вплоть до лишения свободы на определенный срок.